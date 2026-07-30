Продюсер «Джокера» оказался создателем финансовой пирамиды на миллиарды рублей

Исполнительному продюсеру блокбастеров «Джокер» и «Охотники за привидениями: Наследники» Джейсону Клоту выдвинули обвинения в мошенничестве. Об этом сообщает Variety.
Клот был арестован 28 июля в Лос-Анджелесе. 29 июля в Чикаго ему было предъявлено официальное обвинение.
Обвинение считает Клота создателем финансовой пирамиды на более чем 100 миллионов долларов (около 7,8 миллиарда рублей). Утверждается, что финансист обманул в общей сложности семь групп инвесторов, не сказав, на что будут потрачены их средства.
Клот привлекал финансирование под предлогом вложений в кинопроизводство и создание игровой платформы, но вместо этого использовал их, чтобы откупиться от инвесторов в другой свой проект по строительству недвижимости в Канаде. Одна из групп инвесторов утверждает, что Клот обманул их на 80 миллионов долларов под предлогом участия в финансировании «Охотников за привидениями» и других фильмов.
Каждый из пунктов обвинения против Клота подразумевает тюремное заключение на срок до 20 лет.
Ранее у гольф-клуба президента США Дональда Трампа задержали мужчину, вооруженного оформленной в стиле Джокера винтовкой.