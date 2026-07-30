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11:10, 30 июля 2026 (обновлено: 12:05, 30 июля 2026)Культура

Продюсер «Джокера» оказался создателем финансовой пирамиды на миллиарды рублей

Продюсера «Джокера» Джейсона Клота обвинили в мошенничестве на 100 миллионов долларов
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: AdMedia / Globallookpress.com

Исполнительному продюсеру блокбастеров «Джокер» и «Охотники за привидениями: Наследники» Джейсону Клоту выдвинули обвинения в мошенничестве. Об этом сообщает Variety.

Клот был арестован 28 июля в Лос-Анджелесе. 29 июля в Чикаго ему было предъявлено официальное обвинение.

Обвинение считает Клота создателем финансовой пирамиды на более чем 100 миллионов долларов (около 7,8 миллиарда рублей). Утверждается, что финансист обманул в общей сложности семь групп инвесторов, не сказав, на что будут потрачены их средства.

Клот привлекал финансирование под предлогом вложений в кинопроизводство и создание игровой платформы, но вместо этого использовал их, чтобы откупиться от инвесторов в другой свой проект по строительству недвижимости в Канаде. Одна из групп инвесторов утверждает, что Клот обманул их на 80 миллионов долларов под предлогом участия в финансировании «Охотников за привидениями» и других фильмов.

Каждый из пунктов обвинения против Клота подразумевает тюремное заключение на срок до 20 лет.

Ранее у гольф-клуба президента США Дональда Трампа задержали мужчину, вооруженного оформленной в стиле Джокера винтовкой.

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