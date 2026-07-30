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12:26, 30 июля 2026Ценности

Бородина резко ответила Боне на шутку о ее внешности

Бородина отреагировала на шутку Бони о ее внешности под видео с красной дорожки
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Телеведущая Ксения Бородина резко отреагировала на шутку экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» Виктории Бони о ее внешности. Свой ответ она разместила в сторис на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Поводом для возмущений Бородиной послужил комментарий блогерши, который она оставила под видео с красной дорожки. На нем телеведущая предстала с макияжем, выполненным в стиле smoky eyes. «Ксюша, как тебе передать мои консилеры? Они тебе очень подойдут», — написала Боня под роликом, который, по мнению телеведущей, снят с плохого ракурса.

Несмотря на то, что Бородина ответила на шутку коллеги сдержанно, позже в сторис она высказала свое недовольство. «Так ты же вроде против хейта, особенно, когда проходятся по внешности. Ты сама с этим не раз сталкивалась как женщина!» — заявила она.

Кроме того, Бородина обвинила Боню в хайпе. «У тебя инфоповодов мало? Вроде нет, живи свою прекрасную жизнь и не трогай меня, уж тем более не проходись по внешности», — возмутилась знаменитость.

В октябре прошлого года Бородина ответила на комментарии о седине в волосах.

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