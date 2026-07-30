Мужчина позволил акуле напасть на себя ради защиты беременной невесты

В США мужчина позволил акуле напасть на себя, чтобы спасти беременную невесту

В США мужчина позволил акуле напасть на себя, чтобы защитить беременную невесту. Об этом сообщает TODAY.com.

Инцидент произошел 25 июля в Дейтона-Бич-Шорс, штат Флорида. 22-летний Джекори Хэй и его невеста отправились на пляж. В какой-то момент Хэй, находясь по пояс в воде, почувствовал, как что-то острое вцепилось ему в ногу. «Я сразу понял, что это акула, по тому, как она сжала челюсти. Но я больше беспокоился о том, чтобы вытащить невесту из воды», — рассказал он.

По словам Хэя, акула около 1,2 метра длиной прокусила ему левую ступню, а затем попыталась схватить его за руку, но он оттолкнул ее. Мужчина почти не двигался во время нападения, позволив хищнице укусить его несколько раз. Он намеренно дождался, пока его невеста окажется в безопасности на берегу, и только потом начал выбираться сам. Только выйдя на сушу, он понял, насколько серьезны травмы: «Крови было очень много, она просто лилась из ноги».

Береговая служба спасения оказала Хэю первую помощь на месте, после чего его доставили в больницу. Медики диагностировали повреждение связок и сухожилий левой стопы и лодыжки и провели операцию. По прогнозам врачей, восстановление может занять около трех месяцев. Хэй признался, что не вернется в океан и планирует отдыхать в горах.

Ранее у берегов Тасмании, Австралия, 53-летний дайвер пережил нападение акулы. Пострадавший занимался подводной охотой вместе с двумя другими дайверами.