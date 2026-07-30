Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:31, 30 июля 2026Из жизни

Мужчина позволил акуле напасть на себя ради защиты беременной невесты

В США мужчина позволил акуле напасть на себя, чтобы спасти беременную невесту
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: @henry__gibbs

В США мужчина позволил акуле напасть на себя, чтобы защитить беременную невесту. Об этом сообщает TODAY.com.

Инцидент произошел 25 июля в Дейтона-Бич-Шорс, штат Флорида. 22-летний Джекори Хэй и его невеста отправились на пляж. В какой-то момент Хэй, находясь по пояс в воде, почувствовал, как что-то острое вцепилось ему в ногу. «Я сразу понял, что это акула, по тому, как она сжала челюсти. Но я больше беспокоился о том, чтобы вытащить невесту из воды», — рассказал он.

По словам Хэя, акула около 1,2 метра длиной прокусила ему левую ступню, а затем попыталась схватить его за руку, но он оттолкнул ее. Мужчина почти не двигался во время нападения, позволив хищнице укусить его несколько раз. Он намеренно дождался, пока его невеста окажется в безопасности на берегу, и только потом начал выбираться сам. Только выйдя на сушу, он понял, насколько серьезны травмы: «Крови было очень много, она просто лилась из ноги».

Материалы по теме:
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Береговая служба спасения оказала Хэю первую помощь на месте, после чего его доставили в больницу. Медики диагностировали повреждение связок и сухожилий левой стопы и лодыжки и провели операцию. По прогнозам врачей, восстановление может занять около трех месяцев. Хэй признался, что не вернется в океан и планирует отдыхать в горах.

Ранее у берегов Тасмании, Австралия, 53-летний дайвер пережил нападение акулы. Пострадавший занимался подводной охотой вместе с двумя другими дайверами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Задержана замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России
    Белоусов назвал открывшее возможности для наступления действие российских военных
    Митрополит Иларион оценил риски возобновления его дела в Чехии
    Объяснена причина депрессивного настроения после отпуска
    Назван необходимый размер финансовой подушки
    Задержание собравшихся на стрелку десятков российских подростков показали на видео
    Появились подробности задержания замглавы управления БПЛА-систем Минпромторга России
    С Харламова взыщут автомобильные штрафы
    Туск скоропалительно обвинил Россию в падении ракеты в Польше
    Москву захватят ядовитые пауки-каракурты
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok