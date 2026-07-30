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14:24, 30 июля 2026 (обновлено: 14:25, 30 июля 2026)Авто

Автогигант объявил отзыв сотен тысяч машин

Шесть популярных моделей Mercedes-Benz попали под масштабный отзыв в США
Марина Аверкина

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) инициировало масштабную сервисную кампанию, затронувшую 310 667 машин немецкого автогиганта Mercedes-Benz. Причиной стал дефект, способный привести к самопроизвольному движению припаркованной машины, пишет Reuters.

Под отзыв попали шесть популярных моделей марки: CLA, машины A-класса, C-класса, CLE, кроссоверы GLA и GLB, а также GLC. Специалисты установили, что из-за коррозии микропереключателя, встроенного в замок водительской двери, электроника может не распознать, что проем открыт. В такой ситуации стояночный тормоз не включится автоматически, и транспортное средство может покатиться.

Для устранения дефекта официальные дилерские центры бесплатно для владельцев установят новый дверной замок.

Ранее стало известно, что каждый второй отозванный автомобиль в США выпустил Ford. Общее число машин американского автогиганта к 28 июля 2026 года достигло 13 518 991. К этой дате автопроизводитель провел 61 сервисную кампанию.

До этого Toyota инициировала в США отзывную кампанию. Под акцию попали две модели — Grand Highlander и Lexus TX. Причиной стал возможный дефект в конструкции задней оси.

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