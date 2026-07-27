Ушедший из России автоконцерн объявил отзыв двух машин

Toyota объявила отзыв моделей Grand Highlander и Lexus TX из-за производственной ошибки

Toyota, прекратившая официальные поставки на российский рынок, инициировала в США отзывную кампанию. Под отзыв попали две модели — Grand Highlander и Lexus TX. Причиной стал возможный дефект в конструкции задней оси, пишет Carscoops.

Обе машины оснащены двумя задними мостами, выполненными из кованого алюминия. Несмотря на то что технология подразумевает высокую надежность, поставщик компонентов допустил ошибку на производстве. Это привело к тому, что часть деталей изготовили из сырья, которое не соответствует требуемым параметрам прочности.

Специалисты компании выяснили, что из-за этого существует риск разрушения опоры оси в месте ее соединения с рычагом подвески. Если это произойдет, задняя часть автомобиля потеряет стабильность, что может спровоцировать ДТП.

Всего под отзыв попадает 5408 машин, среди которых Lexus TX и TX Hybrid 2026 модельного года, собранные с 10 по 27 апреля 2026 года, а также Lexus TX Plug-In Hybrid, произведенные с 10 по 21 апреля. Кроме того, в списке оказались бензиновые и гибридные версии Toyota Grand Highlander 2026 года, собранные с 10 по 27 апреля.

С 23 августа специалисты начнут работы по бесплатной замене узла крепления задней оси, если в этом будет необходимость.

Ранее Jeep призвал автовладельцев прекратить эксплуатацию двух моделей. Проблема касается внедорожников Wrangler и Gladiator, выпущенных с 10 по 16 ноября 2025 года и оснащенных определенными стальными дисками поставщика Maxion Wheels. В компании сообщили, что при поездках возможно появление трещин в подобных дисках.