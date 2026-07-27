Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:18, 27 июля 2026 (обновлено: 17:26, 27 июля 2026)Бывший СССР

МИД заявил о готовности Москвы к урегулированию конфликта на Украине

Захарова: Москва готова к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Москва готова к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Со своей стороны подтверждаем готовность к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса, от чего никогда не отказывались», — сообщила дипломат.

Однако, подчеркнула Захарова, Россия согласна на урегулирование украинского конфликта с учетом пониманий, достигнутых в Анкоридже в августе 2025 года.

Ранее в Кремле высказались о диалоге с США по Украине. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет контакты с Вашингтоном по данному вопросу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Украина начала применять против России новые ракеты. Что известно о Ruta Block 1 производства Нидерландов?
    ВСУ ударили по Крыму
    Мерц призвал ограничить свободу потенциальных преступников в Германии
    В Госдуме высказались о цели ударов ВСУ по складам Wildberries
    Курс доллара снизился на копейки
    Наркоторговец избежал депортации благодаря ночному недержанию мочи
    Ученый заявила о непредсказуемости влияния Эль-Ниньо на климат
    МИД заявил о готовности Москвы к урегулированию конфликта на Украине
    Россиянам назвали стоимость и сроки старта продаж новой версии внедорожника Tank 400
    Захарова назвала единственную цель Европы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok