МИД заявил о готовности Москвы к урегулированию конфликта на Украине

Захарова: Москва готова к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине

Москва готова к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Со своей стороны подтверждаем готовность к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса, от чего никогда не отказывались», — сообщила дипломат.

Однако, подчеркнула Захарова, Россия согласна на урегулирование украинского конфликта с учетом пониманий, достигнутых в Анкоридже в августе 2025 года.

Ранее в Кремле высказались о диалоге с США по Украине. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет контакты с Вашингтоном по данному вопросу.