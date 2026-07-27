Россия попросила США разъяснить ситуацию с анкориджскими идеями

МИД РФ призвал США внести ясность по анкориджским договоренностям

Москва призывает Вашингтон внести ясность в ситуацию с анкориджскими договоренностями, прежде чем выдвигать новые инициативы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру»

«Прежде чем обсуждать что-то новое, еще неозвученное и не сформулированное, наверное, все-таки было бы правильно как-то внести ясность в старое, в частности, в эти уже имевшие место обсуждения соответствующих идей», — сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва предпочитает политический путь урегулирования, но ничего не может сделать в случае, если Вашингтон разделяют оценки европейских лидеров и Киева о том, что договоренности саммита в Анкоридже похоронены.

«Если это оценки, которые американцы разделяют, то что же мы можем сделать?» — задался вопросом министр иностранных дел.