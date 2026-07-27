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18:50, 27 июля 2026 (обновлено: 19:01, 27 июля 2026)Интернет и СМИ

Ида Галич рассказала о приеме антидепрессантов

Блогерша Ида Галич заявила, что в ее жизни были антидепрессанты
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Блогерша и телеведущая Ида Галич высказалась о приеме антидепрессантов. Об этом она поговорила с блогершей Нармин Байтуменовой, видео доступно на YouTube.

Байтуменова, воспитывающая троих детей, в том числе сына с аутизмом, рассказала, что принимает антидепрессанты. Она также добавила, что, по ее мнению, родителям детей с ментальными нарушениями такие препараты необходимы.

«В моей жизни были антидепрессанты, я к этому нормально отношусь», — отреагировала Галич на заявление собеседницы. При этом блогерша назвала спорной тему, связанную с этими медикаментами.

Ранее блогерша Полина Трубенкова рассказала, что принимала антидепрессанты. Она уточнила, что начала пить препараты, чтобы справиться с депрессией. Трубенкова также отметила, что столкнулась с многочисленными побочными эффектами из-за лечения.

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