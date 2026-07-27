В России отреагировали на угрозу разработчика «Фламинго» бить баллистикой по Москве

Депутат Колесник: Штилерману еще бы дожить до осени, чтобы запускать баллистику по Москве

Соучредителю компании Fire Point Денису Штилерману надо еще дожить до осени, чтобы запускать баллистику по Москве, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на угрозу разработчика «Фламинго» нанести удар.

«Давно он этот разговор ведет. На баллистику наше ПВО натренировано очень хорошо. Мы отработаем. Отработаем не только по местам пусков, но и по участникам всего этого. Поэтому Штилерман поменьше бы свои заявления устраивал, а подумал бы вообще о себе», — прокомментировал Колесник.

27 июля Штилерман заявил, что Украина начнет запускать баллистические ракеты по Москве уже этой осенью.

В начале июля он уже заявлял, что осенью ВСУ могут впервые нанести удар по России при помощи собственной баллистики. Тогда он сообщал, что проходят испытания двигателя.

