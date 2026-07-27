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19:35, 27 июля 2026 (обновлено: 19:39, 27 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на угрозу разработчика «Фламинго» бить баллистикой по Москве

Депутат Колесник: Штилерману еще бы дожить до осени, чтобы запускать баллистику по Москве
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Соучредителю компании Fire Point Денису Штилерману надо еще дожить до осени, чтобы запускать баллистику по Москве, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на угрозу разработчика «Фламинго» нанести удар.

«Давно он этот разговор ведет. На баллистику наше ПВО натренировано очень хорошо. Мы отработаем. Отработаем не только по местам пусков, но и по участникам всего этого. Поэтому Штилерман поменьше бы свои заявления устраивал, а подумал бы вообще о себе», — прокомментировал Колесник.

27 июля Штилерман заявил, что Украина начнет запускать баллистические ракеты по Москве уже этой осенью.

В начале июля он уже заявлял, что осенью ВСУ могут впервые нанести удар по России при помощи собственной баллистики. Тогда он сообщал, что проходят испытания двигателя.

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