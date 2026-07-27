Раймонд Паулс отменил концерт в Латвии вскоре после запрета его песен

Столкнувшийся с запретом песен в Латвии Раймонд Паулс отменил концерт из-за болезни

Композитор Раймонд Паулс, который 24 июля столкнулся с запретом играть восемь его песен на латвийских радиостанциях, отменил ближайший концерт в Латвии. Об этом сообщает РИА Новости.

Паулс сам рассказал об отмене выступления. Оно должно было пройти 3 августа в Юрмале.

«К сожалению, концерт пришлось отменить. Плохо чувствую себя, сейчас только лечусь дома», — сообщил композитор.

Паулсу 90 лет. В апреле он перенес операцию.

Ранее Паулс заявил, что его жизнь никак не изменится после запрета латвийским радиостанциям ротировать песни подсанкционных исполнителей. В этот список вошли и восемь композиций Паулса, которые пели артисты, находящиеся под санкциями Евросоюза.