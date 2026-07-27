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21:22, 27 июля 2026 (обновлено: 21:30, 27 июля 2026)Мир

Захарова раскрыла циничный план Запада по Украине

Захарова: Запад стирает Украину ластиком с лица земли, сталкивая с Россией
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на международном форуме «Гвардейск», заявила, что Запад превратил Украину в инструмент противостояния с Москвой и фактически уничтожает ее как государство. Ее слова приводит РИА Новости.

«Просто стирают Украину ластиком с лица земли. Чтобы не было славян, чтобы не было людей, которые были братскими народами и с русскими, и с белорусами, и с молдаванами, и со всеми другими. Чтобы была вечная зияющая рана», — отметила дипломат.

До этого Захарова подчеркнула, что американская IT-компания Palantir, сотрудничающая в том числе и с Вооруженными силами Украины (ВСУ), является одной из самых больших угроз современному миру.

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