Захарова: Запад стирает Украину ластиком с лица земли, сталкивая с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на международном форуме «Гвардейск», заявила, что Запад превратил Украину в инструмент противостояния с Москвой и фактически уничтожает ее как государство. Ее слова приводит РИА Новости.

«Просто стирают Украину ластиком с лица земли. Чтобы не было славян, чтобы не было людей, которые были братскими народами и с русскими, и с белорусами, и с молдаванами, и со всеми другими. Чтобы была вечная зияющая рана», — отметила дипломат.

До этого Захарова подчеркнула, что американская IT-компания Palantir, сотрудничающая в том числе и с Вооруженными силами Украины (ВСУ), является одной из самых больших угроз современному миру.