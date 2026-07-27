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21:47, 27 июля 2026 (обновлено: 21:54, 27 июля 2026)Мир

Уроженка Белоруссии получит наследство Эпштейна

NYT: Уроженка Белоруссии может получить до $100 млн из наследства Эпштейна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джеффри Эпштейн

Джеффри Эпштейн. Фото: Reuters

Потенциальной наследницей денег скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна является уроженка Белоруссии Карина Шуляк. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Отмечается, что Шуляк была последним человеком, которому звонил Эпштейн перед смертью в тюрьме в 2019 году. Согласно данным расследования, она может унаследовать до 100 миллионов долларов.

37-летняя женщина познакомилась с финансистом в 21 году. Несмотря на их длительную связь, в отношении Шуляк не заводилось никаких дел, и она не называла себя его жертвой. В раскрытой переписке выяснилось, что Эпштейн помогал уроженке Белоруссии поступить в стоматологическую школу и при получении гражданства США.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что миллиардер Джеффри Эпштейн мог быть отцом ребенка одной из своих жертв. «Эпштейн называл эту женщину идеальной и даже установил в своем таунхаусе на Манхэттене скульптурный слепок ее торса», — приводит данные британская газета.

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