06:40, 12 марта 2026Ценности

Раскрыты шокирующие подробности личной жизни Эпштейна

Daily Mail: Эпштейн сообщал о том, что у него от одной из жертв был ребенок
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Handout / Reuters

Скандально известный миллиардер Джеффри Эпштейн, с большой вероятностью, был отцом. Об этом сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на документы, опубликованные минюстом Соединенных Штатов Америки (США).

Эпштейн при жизни говорил о том, что у него есть ребенок от одной из жертв. Фотография девушки-блондинки, которую он называл матерью своего ребенка, висела в комнате его особняка в Нью-Йорке.

«Эпштейн называл эту женщину «идеальной» и даже установил в своем таунхаусе на Манхэттене скульптурный слепок ее торса», — говорится в статье со ссылкой на показания одной из жертв.

Несмотря на то, что брат Эпштейна Марк неоднократно опровергал эти утверждения, настаивая, что у покойного финансиста никогда не было детей, издание обнаружило несколько свидетельств того, что Эпштейн просил женщин выносить его ребенка.

А в опубликованных Минюстом документах была обнаружена фотография, на которой Эпштейн обнимает женщину у себя дома в Нью-Йорке, а она держит на руках младенца.

Кроме того, Эпштейн при жизни был одержим идеей при помощи своей ДНК создать новую человеческую расу.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон сделал жесткое заявление о преступлениях Джеффри Эпштейна.

