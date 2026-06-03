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01:00, 3 июня 2026Ценности

Певица Кеша вызвала ажиотаж в сети фотосессией с обнаженной грудью

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kesha

Американская певица и рэперша Кеша Роуз Себерт, более известная как Кеша, устроила откровенную фотосессию и вызвала ажиотаж в сети. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя знаменитость позировала перед камерой в белых полупрозрачных трусах и сапогах, выполненных в ковбойском стиле. При этом от бюстгальтера она отказалась, прикрыв рукой обнаженную грудь.

Публикация поп-исполнительницы набрала более 34 тысяч лайков и 400 комментариев. Поклонники оказались в восторге от эффектной съемки звезды: «Слишком горячо», «Выглядишь фантастически», «В естественном образе», «Она икона», «Шикарная женщина».

В июле 2024 года Кеша высказалась о желании обнажаться. Тогда певица поделилась снимком, на котором показала фигуру в бикини, и заявила, что гордится своим телом. «Я не думала, что в 2024 году люди все еще будут стыдиться тел, но я так горжусь своим — оно через многое прошло. Те, кто думает, что меня стыдят, — на самом деле вы делаете меня очень сильной», — подчеркнула знаменитость.

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