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23:17, 23 июля 2026 (обновлено: 23:28, 23 июля 2026)Мир

Шансы Макрона пройти тест на наркотики оценили

Нарколог Шуров: Макрон не смог бы пройти тест на наркотики
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: LUDOVIC MARIN / Pool / Reuters

Нарколог Василий Шуров прокомментировал скандал с высокопоставленными французскими чиновниками, которых уволили после провала проверки на наркотики, а также оценил шансы президента Франции Эммануэля Макрона пройти такой тест. Он высказался об этом в комментарии aif.ru

«Макрон тест не пройдет. Все видели эти его судорожные сбрасывания салфеток в поезде, который ехал из Киева», — пояснил специалист.

Как считает нарколог, сам скандал связан с чисткой кабинета. «Дело не в наркотиках, а просто в обычной кадровой чистке нелояльных людей», — отметил Шуров.

Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню поручил провести внезапные тесты на употребление запрещенных веществ среди членов правительства, высокопоставленных государственных служащих и агентов, имеющих доступ к «чрезвычайно конфиденциальной информации». Тех, у кого тесты были положительными, отстранили от должностей.

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