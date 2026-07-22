Во Франции уволили высокопоставленных чиновников после тестов на наркотики

Лекорню: Во Франции уволили высокопоставленных чиновников после проверки на наркотики

Во Франции некоторых высокопоставленных чиновников уволили после проверки на наркотики. Об этом заявил премьер-министр страны Себастьен Лекорню в интервью журналу Paris Match.

Лекорню поручил провести внезапные тесты на употребление запрещенных веществ среди членов правительства, высокопоставленных государственных служащих и агентов, имеющих доступ к «чрезвычайно конфиденциальной информации». Тех, у кого тесты были положительными, отстранили от должностей.

«Многие говорят, что я сделал это, чтобы показать пример. Это правда. Но я сделал это прежде всего из-за их уязвимости», — объяснил он.

Премьер Франции не стал уточнять, какое количество чиновников уволили и из каких ведомств.

Ранее в США сын бывшего президента Джо Байдена Хантер, который ранее употреблял наркотики, получил высокий пост в элитном наркодиспансере в Лос-Анджелесе Peak Path Health, став советником и исполнительным директором фонда.