Употреблявший наркотики сын Байдена получил высокий пост в элитном наркодиспансере

Newsmax: Сын Байдена Хантер получил высокий пост в элитном наркодиспансере в Лос-Анджелесе

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер получил высокий пост в элитном наркодиспансере в Лос-Анджелесе Peak Path Health, став советником и исполнительным директором фонда. Об этом сообщает Newsmax.

Компания объявила, что наняла сына экс-главы США на должность исполнительного директора Peak Path Health Foundation — некоммерческой организации, «созданной для расширения поддержки в области восстановления, информационно-просветительской деятельности и работы с населением».

«В июне 2026 года он отметит семилетие трезвости. Он обладает как личным опытом, так и страстью к расширению доступа к услугам по реабилитации и охране психического здоровья. Фонд стремится помогать людям, у которых может не быть финансовых возможностей для получения долгосрочной поддержки, необходимой для устойчивого выздоровления», — говорится в пресс-релизе компании.

В 2024 году Минюст США обнаружил доказательства употребления Хантером Байденом наркотиков. В его телефоне было найдено множество кадров, датированных 2018 годом и указывающих на употребление им наркотических веществ: на фотографиях запечатлены пакетики с наркотиками, а также принадлежности для их употребления.