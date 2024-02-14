Минюст США нашел доказательства наркозависимости сына Байдена

Минюст США нашел в телефоне сына Байдена свидетельства его наркозависимости

Министерство юстиции США обнаружило доказательства употребления наркотиков сыном президента США Джо Байдена Хантером. Об этом говорится в отчете американского ведомства, сообщает Fox News.

Уточняется, что в телефоне Хантера Байдена было найдено множество фотографии, указывающие на употребление им наркотических веществ. Как следует из отчета Минюста, снимки относятся к периоду конца 2018 года. Отмечается, что на фотографиях запечатлены пакетики с наркотическими веществами, а также принадлежности для их употребления. Помимо этого, Минюст США располагает скриншотами из переписок сына американского лидера, в которых он либо рассказывает о случаях употребления запрещенных веществ или интересуется их покупкой.

Как отмечает телеканал, ведомство продемонстрировало данные снимки в суде, чтобы опровергнуть заявления Хантера Байдена о том, что он не употреблял наркотики в тот период.

В начале декабря 2023 года Хантеру Байдену предъявили девять обвинений в неуплате налогов. Ему может грозить до 17 лишения свободы. Как утверждает обвинение, вместо этого он тратил деньги на «экстравагантный образ жизни», в том числе на наркотики и проституток. В свою очередь, сын президента США не признает себя виновным в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов, а защита Байдена-младшего называет дело политическим. Ожидается, что Хантер Байден даст показания 28 февраля.