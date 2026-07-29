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05:23, 29 июля 2026Бывший СССР

Влияние одного конфликта на вступление Молдавии в ЕС оценили

Политолог Романова: Конфликт в ПМР необязательно остановит евроинтеграцию Кишинева
Анастасия Дубова (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Приднестровский конфликт необязательно станет препятствием для евроинтеграции Молдавии. Об этом рассказала «Ленте.ру» доктор политических наук, доцент кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Татьяна Романова.

«Теоретически Европейский союз не принимает в свой состав страны, на территории которых сохраняется какой-либо замороженный конфликт», — отметила она.

Однако это правило не является абсолютным: Кипр вошел в Европейский союз (ЕС), несмотря на фактическое разделение острова. Кроме того, подход к расширению объединения меняется. Если раньше решение зависело прежде всего от выполнения формальных требований, то теперь все большую роль играют геополитические интересы.

Ранее спикер парламента страны Игорь Гросу заявил, что для вступления в ЕС Молдавии необходимо присоединиться к санкциям против России. Таким мнением он поделился после открытия 14 июля второго кластера переговоров для Кишинева.

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