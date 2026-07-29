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06:10, 29 июля 2026 (обновлено: 06:27, 29 июля 2026)Россия

В российском городе повредились дома и предприятия из-за атаки БПЛА

Камбулова: Частные дома и предприятия повредились в Таганроге из-за воздушной атаки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Глава Таганрога Светлана Камбулова заявила, что несколько частных домов и коммерческих предприятий города повреждены из-за массированной воздушной атаки. Об этом она написала в мессенджере «Макс».

Камбулова уточнила, что на месте падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) работают специалисты
экстренных служб.

«В результате атаки повреждения получил один многоквартирный дом. Люди из него были оперативно эвакуированы. Также повреждено несколько частных домовладений и коммерческих предприятий», — уточнила она.

Глава города добавила, что утром начнет работать специальная комиссия, которая проведет обход поврежденных домов и зафиксирует размер ущерба. Семьям погибшей и пострадавшим окажут необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в Таганроге обломки ракеты ВСУ упали на жилой дом. В результате происшествия погибла женщина. Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

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