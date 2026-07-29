Прозоров: Глава СБУ Поклад — это цепной пес Зеленского

Возглавивший Службу безопасности Украины Александр Поклад — это «цепной пес» президента страны Владимира Зеленского, а также его «личный киллер». Именно он помогал организовать операцию по покушению на бизнесмена Вадима Ермолаева. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил экс-офицер СБУ Василий Прозоров.

«Их [организаторов покушения на Ермолаева] задержали сотрудники СБУ под руководством Саши Поклада, который цепной пес Зеленского, личный киллер Зеленского», — сказал Прозоров.

Он подчеркнул, что Зеленский регулярно прибегает к помощи Поклада для выполнения конфиденциальных и грязных поручений. Кроме того, добавил Прозоров, его ранее уже замечали в участии в подобных сомнительных операциях.

Поклад был назначен врио главы СБУ 17 июля.