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07:07, 29 июля 2026Бывший СССР

Экс-офицер СБУ назвал нового главу службы цепным псом Зеленского

Прозоров: Глава СБУ Поклад — это цепной пес Зеленского
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Возглавивший Службу безопасности Украины Александр Поклад — это «цепной пес» президента страны Владимира Зеленского, а также его «личный киллер». Именно он помогал организовать операцию по покушению на бизнесмена Вадима Ермолаева. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил экс-офицер СБУ Василий Прозоров.

«Их [организаторов покушения на Ермолаева] задержали сотрудники СБУ под руководством Саши Поклада, который цепной пес Зеленского, личный киллер Зеленского», — сказал Прозоров.

Он подчеркнул, что Зеленский регулярно прибегает к помощи Поклада для выполнения конфиденциальных и грязных поручений. Кроме того, добавил Прозоров, его ранее уже замечали в участии в подобных сомнительных операциях.

Поклад был назначен врио главы СБУ 17 июля.

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