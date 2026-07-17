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22:04, 17 июля 2026Бывший СССР

Зеленский назначил врио главы СБУ

Зеленский назначил Поклада врио главы СБУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Поклада. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента страны.

До этого Поклад занимал должность первого заместителя председателя СБУ.

О том, что Поклад станет исполняющим обязанности главы СБУ, 16 июля писала «Украинская правда» со ссылкой на источники в команде украинского лидера.

Ранее стало известно, что жители Киева и еще нескольких городов Украины вышли на улицы, чтобы поддержать отправленного в отставку министра обороны страны Михаила Федорова. Отмечается, что митингующие выкрикивали лозунги против главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

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