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20:18, 16 июля 2026Бывший СССР

На Украине раскрыли имя нового исполняющего обязанности главы СБУ

«УП»: Исполняющим обязанности главы СБУ станет Александр Поклад
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: President.gov.ua / Wikimedia

Исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) станет Александр Поклад. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в команде президента Украины Владимира Зеленского.

Уточняется, что до этого Поклад занимал должность первого заместителя председателя СБУ.

16 июля президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидата на пост министра обороны Украины. Им стал временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Евгений Хмара.

На Украине заявили о подготовке проекта подозрения бывшему министру обороны Михаилу Федорову. Уточнялось, что Федорову могут предъявить подозрение за получение средств от сети мошеннических кол-центров.

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