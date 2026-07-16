Зеленский нашел кандидата на пост министра обороны Украины. Он известен как организатор дроновых ударов по России

Зеленский назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидата на пост министра обороны Украины. Им стал временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Евгений Хмара.

Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра, продолжить реформирование сферы обороны Владимир Зеленский президент Украины

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что в скором времени обратится в Верховную Раду с просьбой поддержать кандидатуру Хмары на пост главы Минобороны страны.

Евгений Хмара стал известен на посту начальника центра специальных операций «А» СБУ. Именно он, по словам бывшего пресс-секретаря ведомства Станислава Речинского, является «автором и организатором дроновых атак» по России, а также знаменитой операции «Паутина». Позже Зеленский поручил Хмаре исполнять обязанности отправленного в отставку прежнего главы СБУ Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Фото: @V_Zelenskiy_official

Впервые за 20 лет министром обороны Украины может стать военный

Будучи кадровым офицером СБУ, который много лет занимал руководящие должности в спецподразделениях, Евгений Хмара может стать первым за последние 20 лет военным на посту министра обороны Украины. Об этом пишет Telegram-канал INSIDER UA.

Говоря о кандидатуре Хмары, Зеленский подчеркнул, что врио главы СБУ за последние годы «обрел большой, во многом беспрецедентный опыт в проведении технологических ударных операций», что является главным направлением для обороны Украины в текущем конфликте.

В сложившихся условиях реальная результативность в дальнобойности, реально сильная работа по безопасности, которая будет гарантировать контроль за внутренней ситуацией в составляющих Сил обороны, и реальный опыт управления людьми в Центре специальных операций «Альфа» Службы безопасности Украины должны стать преимуществом и в должности министра обороны Украины Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский добавил, что новый министр обороны поможет в развитии военных программ и активном укреплении армии Украины.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

На Украине оценили решение Зеленского

Зеленский не может назначить Евгения Хмару на должность исполняющего обязанности главы Минобороны. Об этом заявил депутат Верховной Рады республики Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По его словам, назначать кандидата на должность будет новоизбранный премьер-министр Украины Сергей Корецкий. «Зеленский не может поручить кому-либо исполнять обязанности министра обороны, потому что сделать это может только Кабмин», — подчеркнул нардеп.

Кроме того, Гончаренко напомнил, что главой Минобороны страны может стать лишь гражданский. В связи с этим Евгений Хмара, являющийся действующим генералом, должен сначала покинуть военную службу.

Нардеп также добавил, что после ухода Хмары его место займет первый заместитель главы СБУ Александр Поклад.