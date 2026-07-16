«Это мятеж». Уходящий в отставку министр обороны Украины «жестко проехался» по главкому ВСУ, а Зеленского критикуют на Западе

«Страна.ua»: На Украине может начаться военный мятеж со стороны уволенного Федорова

Украину может ожидать военный мятеж со стороны уволенного министра обороны Михаила Федорова, считает издание «Страна.ua».

Отмечается, что впервые с начала российской спецоперации украинский топ-чиновник, которого Зеленский призвал уволиться, не только отказался это делать, но и публично выступил с разгромной критикой такого решения. Также он раскритиковал военное руководство страны, напрямую апеллируя не только к обществу и президенту, но и к войскам.

По сути — это прямой мятеж против Верховного главнокомандующего, хотя и не военный, а политический. Пока издание «Страна.ua»

При этом, как пишет «Страна», если Зеленский под давлением Федорова сохранит за ним должность, это будет грандиозным ударом по власти президента и будет означать, что в разгар военных действий Верховный главнокомандующий утратил свое важнейшее право — самому решать, кто будет министром обороны и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ). Это приведет к тому, что Зеленский фактически лишится контроля над армией, а затем и страной. Кроме того, издание не исключает появления «пленки» по делу Тимура Миндича с его участием.

Поэтому для президента положение сейчас крайне серьезное, и ему предстоит принять судьбоносные, в том числе и для себя лично, решения издание «Страна.ua»

Федоров сделал ряд громких заявлений после отставки

15 июля Зеленский, отправивший в отставку премьера Украины, заявил, что еще не принял решения, будет ли бывший министр обороны Федоров занимать в новом правительстве аналогичную должность. В тот же день он провел короткую встречу с министром и обрушился на него с критикой, обвинив в провале реформы ТЦК (территориальные центры комплектования; аналог военкомата).

Федоров также рассказал о разговоре с Зеленским. По его словам, президент предложил ему остаться в команде, но он отказался.

Зеленский предложил мне остаться в команде и стать советником, однако я отказался Михаил Федоров экс-министр обороны Украины

Также Федоров сделал ряд громких заявлений. В частности, он заявил, что Украина продает «брехню, хаос и безответственность». По его словам, украинцам не нужен «человек с дубинкой», насильно отправляющий их на фронт. Также экс-министр выразил мнение, что главкома ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова необходимо уволить, чтобы «убрать все преступления, схемы» и скандально известные военные подразделения. При этом самого Сырского бывший министр обвинил в неготовности говорить открыто о проблемах и в том, что тот якобы «придумал, как расколоть страну».

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Для устранения выявленных проблем Федоров призвал украинских депутатов «показать яйца».

Я поступаю по совести и обращаюсь к депутатам: поступайте и вы по совести! Где ваши яйца сказать вслух, где настоящая проблема? Михаил Федоров экс-министр обороны Украины

Информация о вероятной отставке Федорова появилась в украинских СМИ еще 13 июля. «Украинская правда» заявила, что чиновника хотят уволить за борьбу с «люксовой коррупцией». «Страна», в свою очередь, считает, что Федорова убрали, потому что США продвигали его на должность главы государства. Среди других возможных причин отставки также называются борьба за освоение военного бюджета страны, которая «вступила в конфликт» с приближенными к Зеленскому, и раздражавший главу государства острый конфликт Федорова с главкомом ВСУ.

Отставка Федорова привела к протестам на Украине

16 июля в Киеве и Львове начались протесты из-за отставки Федорова. Кроме того, вслед за экс-министром стали уходить и высокопоставленные офицеры украинской армии. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал происходящее «симптомом» демократии. Сам Федоров поддержал начавшиеся в стране протесты.

Украинский народ вышел не за конкретного министра Федорова. Украинский народ вышел, потому что (...) траекторию сломали Михаил Федоров экс-министр обороны Украины

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинский лидер, в свою очередь, заявил, что «слышит» мнение протестующих и тоже поддержал выход людей на улицы.

Мы боремся за свободу и демократию. Люди делают то, что хотят. Хотели выйти — и правильно Владимир Зеленский президент Украины

Также он заявил, что Федоров останется на руководящих постах, но не указал, какую именно должность он займет и останется ли на посту главы Минобороны. По его словам, решение будет принято по итогам дополнительных консультаций.

При этом, комментируя конфликт Федорова и Сырского, Зеленский заявил, что в этом есть и его проблема. «Я очень хотел бы единства. Стороны его не нашли. И в этом проблема не только сторон, но и моя», — признался политик.

Фото: Alina Smutko / Reuters

На Западе раскритиковали Зеленского

Издание The Wall Street Journal (WSJ) заявило, что Зеленский отправил в отставку «популярного министра обороны, цифрового гуру, который пользовался поддержкой украинцев и западных союзников за свои усилия по продвижению современных технологий». Теперь, считает WSJ, вопрос состоит в том, смогут ли протестующие и западные союзники пересмотреть это решение. Издание Financial Times и вовсе назвало материал об отставке Федорова «Саморазрушительная перестановка на Украине». Французская Le Monde также назвала «блестящей» работу Федорова на посту главы ведомства.

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс назвал «большой неожиданностью» кадровое решение Зеленского. По его словам, в результате сотрудничества с Федоровым «удалось многого добиться».

Как в России отреагировали на отставку Федорова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку министра обороны Украины. По его словам, какого-то принципиального значения все эти изменения для Москвы не несут. Однако, уточнил официальный представитель Кремля, Москве важно, чтобы в Киеве был тот, кто примет решение для выхода на урегулирование конфликта на Украине.

Нам главное, чтобы в киевском режиме был кто-то, кто возьмет на себя ответственность, примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование или которое позволит завершить специальную военную операцию Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Российский военный корреспондент Александр Коц, в свою очередь, отметил, что это уже пятая ротация главы Минобороны с 2022 года. «Полгода — и на выход. Как на конвейере», — указал он.

Пятая ротация Минобороны за три года — это не признак реформы. Это признак того, что институт войны у противника разъедается изнутри. Медленно, но верно Александр Коц военкор

Telegram-канал «Военный осведомитель» и вовсе поблагодарил Зеленского «за отстранение молодого и грамотного министра обороны Украины, доставлявшего столько проблем в последние полгода».