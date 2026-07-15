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20:22, 15 июля 2026Бывший СССР

Зеленский встретился с министром обороны на фоне обсуждений нового состава правительства

Зеленский провел короткую встречу с министром обороны Федоровым
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский и Михаил Федоров

Владимир Зеленский и Михаил Федоров. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел короткую встречу с министром обороны Михаилом Федоровым. Об этом сообщает УНИАН в своем Telegram-канале.

«Зеленский уже провел встречу с Федоровым, она была достаточно короткой», — говорится в сообщении.

До этого депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что состав правительства будет ясен после вечернего заседания правящей фракции парламента. При этом депутат не исключил, что окончательное решение будет принято лишь утром следующего дня.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что еще не принял решения, будет ли бывший министр обороны Михаил Федоров занимать в новом правительстве аналогичную должность. Он также уточнил, что встретится с главой Минобороны и руководством армии 15 июля.

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