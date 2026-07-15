Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:00, 15 июля 2026Бывший СССР

В Киеве раскрыли следующую должность одного из конкурентов Зеленского

Гончаренко: Федорова могут назначить послом, советником Зеленского или замсекретаря СНБО
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kay Nietfeld / picture alliance via Getty Images

Нынешнего министра обороны Украины Михаила Федорова после отставки могут назначить заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), заместителем главы офиса президента, послом или советником главы государства. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), передает «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

По его словам, судьба нового Кабинета министров решается сегодня. Он отметил, что состав правительства будет ясен после вечернего заседания правящей фракции. При этом депутат не исключил, что окончательное решение будет принято лишь утром следующего дня.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что еще не принял решения, будет ли бывший министр обороны Михаил Федоров занимать в новом правительстве аналогичную должность. Он также заявил, что встретится с главой Минобороны и руководством армии 15 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский снова сорвался на русский язык
    В Киеве раскрыли следующую должность одного из конкурентов Зеленского
    Артемий Лебедев раскрыл отношение к Собчак
    Инфляция в России резко замедлилась
    Дело о 100 миллиардах рублей против экс-руководителей Промсвязьбанка рассмотрят заочно
    Пригожин высказался о ревности к Валерии
    Российские войска второй раз за день ударили по украинским судам
    Тарасова резко высказалась о Милонове в ответ на критику Плющенко
    Россиянам раскрыли плюсы летнего отпуска в одной стране бывшего СССР
    Вучич отказался от одного действия против России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok