Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 5 августа 2026Забота о себе

Названа усиливающая удовольствие техника орального секса

Сексолог Эллисон: Техника Кивина усиливает удовольствие
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Сэди Эллисон рассказала о технике, которая усиливает удовольствие от орального секса. Ее советы опубликовало издание HuffPost.

Эллисон уточнила, что речь идет о технике Кивина, при которой партнер располагается перпендикулярно телу партнерши, а не прямо перед ней. По ее словам, такое положение меняет угол воздействия, благодаря чему стимуляция становится более широкой.

Кроме того, сексолог назвала эту технику более удобной для мужчины, поскольку она снижает нагрузку на шею и позволяет дольше сохранять комфортное положение. «Ваши руки остаются более свободными, поэтому можно легче добавить другие прикосновения, создавая более полный опыт», — рассказала Эллисон.

Материалы по теме:
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Специалистка подчеркнула, что техника Кивина подходит многим, но универсального способа доставить удовольствие нет. Поэтому она рекомендовала обсудить ощущения с партнершей и при появлении дискомфорта не бояться сменить положение.

Ранее проктолог Вячеслав Булаев рассказал, можно ли во время осмотра заподозрить наличие опыта анального секса у пациентов. По его словам, вывод об этом можно сделать после пальпации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВС России ударили ракетами по Киеву. Украинскую столицу охватили пожары, произошла утечка аммиака
    Крупнейший автоконцерн Китая столкнулся с серьезными проблемами
    Эффект от легализации обращения криптовалют оценили
    Названа усиливающая удовольствие техника орального секса
    Жители российского региона рассказали о жутком грохоте
    Перечислены причины преждевременного старения сердца
    На Западе заявили о скорой победе России после одного события
    Боец ВСУ рассказал об отношении украинцев к Донецку и Луганску
    В Харьковской области заметили курсантские взводы ВСУ
    Сидни Суини вызвала ажиотаж новыми фото в нижнем белье для рекламы своего бренда
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok