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06:04, 5 августа 2026Наука и техника

Привычный напиток связали со снижением риска гипертонии

Front Nutr: Регулярное употребление чая может снижать риск развития гипертонии
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jamaan / Shutterstock / Fotodom

Регулярное употребление чая может быть связано с более низким риском развития гипертонии. К такому выводу пришли авторы систематического обзора и метаанализа, объединившего данные 20 исследований с участием более 319 тысяч человек. Работа опубликована в журнале Frontiers in Nutrition.

Анализ показал, что среди людей, регулярно пьющих чай, распространенность повышенного давления была примерно на 8 процентов ниже. В четырех долгосрочных исследованиях употребление напитка ассоциировалось со снижением риска развития гипертонии на 13 процентов.

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Наиболее выраженная связь наблюдалась у любителей черного чая, жителей Азии, женщин и людей младше 60 лет. При этом зависимость оказалась нелинейной: наибольшее снижение риска отмечалось при переходе от отсутствия чая к умеренному употреблению, а при дальнейшем увеличении количества напитка эффект почти переставал усиливаться.

Авторы подчеркивают, что все включенные работы были наблюдательными, поэтому нельзя утверждать, что именно чай предотвращает гипертонию. Тем не менее привычка регулярно пить чай может быть связана с небольшим улучшением сердечно-сосудистого здоровья.

Ранее ученые выяснили, что отходы производства черного чая могут проявлять противораковый потенциал.

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