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Из жизни
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07:00, 5 августа 2026Из жизни

Королева красоты вышла замуж за старика ради богатства и осталась ни с чем

Финалистка конкурса «Мисс Кения» вышла замуж ради богатства и осталась ни с чем
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: SpiceFM / YouTube

Бывшая участница конкурса «Мисс Кения» вышла замуж за 70-летнего мужчину ради богатства и осталась ни с чем. Ее историю публикует Tuko News.

62-летняя Энн Мату, которая стала финалисткой национального конкурса красоты в 1982 году, рассказала, что стала выпивать в 10 лет. Она считает, что это произошло из-за того, что ее отец был алкоголиком. Когда его не стало, зависимость Мату усугубилась. Она пять лет жила с мужчиной, который также страдал алкоголизмом, а после его ухода лишилась всех сбережений.

Когда Мату было около 40 лет, подруга из Германии предложила ей выйти замуж за состоятельного 70-летнего немца. У мужчины были проблемы со здоровьем, поэтому бывшая королева красоты рассчитывала, что скоро завладеет всем его имуществом. Через некоторое время после свадьбы, которая состоялась в Кении, мужа Мату действительно не стало. Однако в посольстве Германии ей заявили, что он не успел составить завещание. «Они даже не знали, что у него есть жена в Кении», — рассказала Мату.

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По словам бывшей королевы красоты, именно после этого случая она сумела победить зависимость и не пьет уже 22 года. Сейчас Мату — активная участница движения, которое помогает излечиться алкоголикам и наркоманам.

Ранее сообщалось, что не стало 35-летней финалистки конкурса «Мисс Вселенная Ямайка» Латойи Малкольм. В последнее время бывшая королева красоты занималась крупным благотворительным проектом.

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