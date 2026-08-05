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08:01, 5 августа 2026Из жизни

Мужчина три года хранил останки матери в морозилке и получил за нее 8,4 миллиона рублей

В Великобритании мужчина три года хранил останки матери в морозилке и получал ее пенсию
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: South Wales Police

Жителя Великобритании Кристофера Филлипса приговорили к двум годам и четырем месяцам тюрьмы за то, что он три года препятствовал захоронению матери ради денег. Об этом пишет Daily Mail.

Филлипс жил в одном доме с матерью. В феврале лечащий врач женщины заявил полиции, что давно не видел пациентку и переживает о ее состоянии. Тогда полицейские обратились к Филлипсу. Тот утверждал, что его мать гостит у двоюродных братьев, однако не смог назвать их адрес и поделиться какими-то другими подробностями. Это вызвало подозрения.

В доме мужчины сотрудники полиции нашли морозильную камеру с останками его матери, завернутыми в плед с леопардовым принтом. Оказалось, что Филлипс три года хранил их и получал пенсию за 89-летнюю женщину. В общей сложности ему выплатили 78 тысяч фунтов стерлингов (8,4 миллиона рублей).

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Адвокат Филлипса Рут Смит оправдывала его действия сильной скорбью. По словам женщины, он специально поставил морозильник в гостиной, чтобы быть ближе к матери. Иногда, как утверждала Смит, он открывал его, брал женщину за руку и рассказывал ей о телепередачах.

Известно, что Филлипс не родной сын жертвы. Она усыновила его, когда ему было два года.

Ранее сообщалось, что в Японии арестовали женщину, которая расправилась с мужем в 2011 году и 15 лет хранила его в морозилке. Останки мужчины нашли благодаря соседям, которые стали жаловаться на неприятный запах.

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