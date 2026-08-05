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Из жизни
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09:06, 5 августа 2026Из жизни

Известной спортсменки не стало в 21 год при загадочных обстоятельствах

Австралийская бегунья Наташа Уорд умерла в 21 год
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Natasha Ward

В Австралии восходящей звезды легкой атлетики Наташи Уорд не стало в 21 год при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет New York Post.

О случившемся в четверг, 30 июля, сообщила Федерация легкой атлетики штата Новый Южный Уэльс. Уорд была одной из самых перспективных и известных молодых спортсменок страны. Она выступала в беге на 400, 800 и 1500 метров. В апреле девушка завоевала бронзовую медаль на студенческом чемпионате UniSport Nationals и была в кандидатом в сборную Австралии. В 2024-м бегунья участвовала в чемпионате Австралии.

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Причины случившегося с ней до сих пор не названы. Уорд училась на физкультурном факультете Университета Маккуори в Сиднее и подрабатывала в фирменном магазине Nike.

Ранее сообщалось, что в Индии не стало знаменитого бодибилдера Пратика Ядава, который основал две сети фитнес-клубов. Это произошло на глазах у его родных.

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