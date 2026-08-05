Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:22, 5 августа 2026Силовые структуры

Россиянин устроил стрельбу в аптеке

МВД: Мужчина устроил стрельбу в аптеке Новосибирска
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Сотрудники полиции задержали мужчину, который, предварительно, устроил стрельбу в аптеке в Новосибирске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном главке МВД России.

Все произошло 2 августа. По версии следствия, двое мужчин поссорились и подрались в аптеке на улице Доватора. В ходе конфликта один из них достал травматическое оружие и выстрелил из него в оппонента. Стрелка быстро нашли — им оказался 28-летний местный житель. В отношении него возбуждено дело о хулиганстве.

Ранее суд отправил под домашний арест 36-летнего жителя Калуги, которого обвинили в стрельбе по питбайкерам. На допросе он признался, что сделал это после конфликта с молодыми людьми.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВС России нанесли массированный удар по складам в Киеве и судам в портах Одессы. Что известно о последствиях атаки?
    Самая красивая женщина в мире в ультракоротких шортах снялась для рекламы
    Друг Усольцевых назвал новую версию бесследного исчезновения семьи
    Полковник назвал возможные места запуска атаковавших объект Wildberries беспилотников ВСУ
    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов от 1,7 тысячи рублей
    Сотрудник СБУ год втирался в доверие к россиянину в интернете
    Москвичам рассказали о возможности увидеть поток Персеиды
    В России заявили об отсутствии увольнений из-за ИИ
    Интерес к доставке товаров курьерами в России начал падать
    Китай ответил на обвинения ЕС по конфликту на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok