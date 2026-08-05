Россиянин устроил стрельбу в аптеке

МВД: Мужчина устроил стрельбу в аптеке Новосибирска

Сотрудники полиции задержали мужчину, который, предварительно, устроил стрельбу в аптеке в Новосибирске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном главке МВД России.

Все произошло 2 августа. По версии следствия, двое мужчин поссорились и подрались в аптеке на улице Доватора. В ходе конфликта один из них достал травматическое оружие и выстрелил из него в оппонента. Стрелка быстро нашли — им оказался 28-летний местный житель. В отношении него возбуждено дело о хулиганстве.

Ранее суд отправил под домашний арест 36-летнего жителя Калуги, которого обвинили в стрельбе по питбайкерам. На допросе он признался, что сделал это после конфликта с молодыми людьми.