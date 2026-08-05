В России назвали цели массированного удара по Киеву и портам Одессы

Депутат Колесник: Надо уничтожать все, что способствует доставке оружия на Украину

Надо уничтожать все, что способствует доставке оружия на Украину, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Цели ночного массированного удара Вооруженных сил России (ВС РФ) по Киеву и портам Одессы депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Основная задача Вооруженных сил, которые действуют на дальнем расстоянии, это, естественно, поражение тыловых складов. То есть помимо живой силы, еще и оружие, которым они воюют, а также другие средства, которые могут применять против наших Вооруженных сил. Это же помогает нашим воинам. То есть по ним это оружие не будет уже применено. Естественно, наши войска этим пользуются», — объяснил Колесник.

Депутат добавил, что также Российская армия разрывает логистические цепочки доставки оружия и техники к линии боевого соприкосновения. Он отметил, что это является одной из целей ударов ВС РФ.

«Это облегчает действия наших войск для выполнения основной задачи. Пока эту основную задачу никто не отменял. Ее поставил президент», — сообщил Колесник.

Надо уничтожать все, что способствует доставке оружия на Украину со стороны западных стран. Просто не давать им головы поднять. Потихонечку мы этого добиваемся. Но для этого надо производить как можно больше оружия. Мы должны понимать, что безопасность страны превыше всего Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Вооруженные силы (ВС) России этой ночью нанесли массированный удар по складам и логистическим центрам в Киеве и области, через которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) получали оружие, военные грузы и беспилотники. Кроме того, были атакованы суда в районе Одессы.

