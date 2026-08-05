Прислали: Путин сообщил, что Солодчук возглавит все службы тыла Минобороны России

Президент России Владимир Путин встретился с руководством Минобороны. Во встрече приняли участие глава оборонного ведомства Андрей Белоусов, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, командующие и начальники штабов группировок войск «Центр» и «Восток».

Во время совещания глава государства потребовал доклад о ситуации в зоне спецоперации (СВО), а также произвел ряд перестановок в командовании группировками.

Кадровые перестановки

В ходе встречи глава государства сообщил, что все службы тыла Минобороны будут сосредоточены в одних руках. На должность по этому направлению назначен Валерий Солодчук. Президент назвал военачальника одним из наиболее талантливых командиров на сегодняшний день.

«Вы один из наиболее талантливых командиров сегодня (...) Уверен, что здесь вы проявите свои лучшие организаторские качества. Тем более, что никто другой, кроме командующих, таких же командующих округами и группировками, как вы, не знает лучше, что нужно войскам, нашим бойцам и командирам сегодня», — подчеркнул Путин.

Фото: kremlin.ru

Кроме того, президент напомнил о создании нового рода войск — Войск беспилотных систем. На должность командующего было принято решение назначить Дениса Лямина, до настоящего времени воевавшего в группировке «Центр» в качестве начальника штаба. Путин отметил, что военный зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе.

Российский лидер выразил уверенность, что на новом посту Лямин доведет до совершенства формирование этого нового рода войск.

Путин сменил командующих группировками войск

Путин назначил Петра Болгарева исполняющим обязанности начальника группировки войск «Восток». По словам главы государства, группировка «действует энергично, активно и продвигается такими темпами, которые могут вызывать только самые высокие оценки».

На этом посту Болгарев сменил генерал-полковника Андрея Иванаева, который возглавил группировку «Центр».

Фото: kremlin.ru

Глава государства отметил, что группировка «Центр» является одним из ведущих подразделений в зоне СВО, которое решает задачи по взятию под контроль Донецкой Народной Республики.

«И вопрос о том, кто возглавит группировку, кто будет ей командовать, — непростой вопрос. Я прошу Иванаева Андрея Сергеевича перейти на эту работу, на этот участок», — сказал президент.

Путин поблагодарил офицеров за боевую работу на прежних местах, а также выразил уверенность, что их боевой опыт, деловые и личные качества помогут в решении новых задач.

«Хочу вас поблагодарить за то, что было сделано вами до настоящего времени. Передайте самые наилучшие слова благодарности всем вашим бойцам и командирам», — заключил президент.