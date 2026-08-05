Жители Санкт-Петербурга заявили о столбе черного дыма на юго-западе города

Жители Санкт-Петербурга заметили столб черного дыма. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Очевидцы рассказали, что поднимающиеся клубы дыма обнаружили на юго-западе города. Место, на котором произошел пожар, не названо.

«В районе Угольной гавани черным дым», — поделились жители города.

Ранее столб черного густого дыма заметили в Уфе — город попал под удар Вооруженных сил Украины. По информации властей, обломки украинских беспилотников упали на промзону, в результате чего на предприятии разгорелся пожар.