Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:49, 5 августа 2026 (обновлено: 14:50, 5 августа 2026)Россия

Жители Санкт-Петербурга заметили столб черного дыма

Жители Санкт-Петербурга заявили о столбе черного дыма на юго-западе города
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: читатель МР7

Жители Санкт-Петербурга заметили столб черного дыма. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Очевидцы рассказали, что поднимающиеся клубы дыма обнаружили на юго-западе города. Место, на котором произошел пожар, не названо.

«В районе Угольной гавани черным дым», — поделились жители города.

Ранее столб черного густого дыма заметили в Уфе — город попал под удар Вооруженных сил Украины. По информации властей, обломки украинских беспилотников упали на промзону, в результате чего на предприятии разгорелся пожар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России взорвали машину производителя дрона «Упырь». Его разработкой интересовался Путин
    Украина попыталась использовать в зоне СВО оружие Гордона Фримена из Half-Life
    Российский «Бион-М» № 3 изучит космическую радиацию
    Лошади начали разгуливать под окнами дома в Новой Москве и попали на видео
    Россиянам напомнили о праве на перерасчет при затянувшемся отключении горячей воды
    Военный назвал возможных организаторов подрыва автомобиля с главой «Уралдронзавода»
    В соседней с Россией стране заявили об усилении ПВО
    Скандальная российская певица сделала пластику
    ЕС предрекли тайные закупки энергоносителей у России
    Мировые цены на нефть перешли к росту
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok