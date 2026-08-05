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15:51, 5 августа 2026 (обновлено: 15:54, 5 августа 2026)Бывший СССР

ВС России поразили инфраструктуру в городе-крепости в ДНР

Армия России поразила объекты инфраструктуры в Славянске в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России поразили объекты инфраструктуры в Славянске Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«В Славянске серия мощных прилетов», — рассказал каналу житель Славянска. Он отметил, что над городом виден столб черного дыма.

Славянск считается одним из городов-крепостей украинской армии в ДНР. В их число также входят Краматорск и Дружковка.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал участок фронта с особенным вниманием Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, речь идет о Константиновке и Славянске.

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