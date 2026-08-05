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16:35, 5 августа 2026 (обновлено: 16:40, 5 августа 2026)Россия

Названо единственное необходимое для завершения СВО решение

Депутат Госдумы Соболев: Удар России по Киеву стал шагом к завершению СВО
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Удар России по логистическим центрам в Киеве и области является единственным решением для завершения специальной военной операции (СВО). Так о ночной атаке российских военнослужащих высказался член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, слова которого приводит «Газета.Ru».

Парламентарий указал, что Украина наносит все больше ударов по гражданским объектам России из-за понимания, что на фронте ситуация складывается не в ее пользу. По его словам, страны Запада прекратят поддерживать Украину, если Россия перейдет к быстрым и решительным действиям.

«Москва начала отвечать зеркально, как пример — сегодняшний удар по Киеву и области. Это единственное, что действительно сможет ограничить поддержку Запада и помочь завершить СВО», — заявил депутат.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 5 августа российские военнослужащие нанесли массированный комбинированный удар по важным стратегическим целям на Украине. В ведомстве отметили, что атака на Киев и область стала одной из самых мощных за последнее время: по целям работали десятки ракет и беспилотники.

В частности, в пригороде Киева под удар попал логистический центр «МЛП-Чайка» площадью 100 тысяч квадратных метров. Там собирали и хранили дальнобойные дроны, которые запускались с соседнего аэродрома. После прилета на объекте вспыхнул серьезный пожар с последующей вторичной детонацией боеприпасов.

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