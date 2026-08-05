Артемий Лебедев описал 90 процентов всех СМИ словами «деградация и мразота»

Блогер Лебедев выразил уверенность в том, что материалы в большинстве СМИ пишут роботы

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал качество материалов в большинстве современных СМИ и описал их словами «деградация и мразота». На эту тему он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас еще 90 процентов всех СМИ — это просто нейрослоп, просто говно, которое генерится. Понятно, что его никто не читает, но его никто и не пишет. Это все делают какие-то роботы для того, чтобы немножко заработать на показах. Одним словом, деградация и мразота», — возмутился дизайнер.

Он призвал своих зрителей не отвлекаться на подобный контент. Также блогер добавил, что журналисты ни перед кем не несут ответственность за то, что они делают, и поэтому создают некачественные материалы.

Ранее блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, назвал журналистов «не сильно образованными существами». По мнению Пучкова, представители этой профессии передают то, что им сказали.