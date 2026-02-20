Гоблин назвал «не сильно образованными существами» представителей одной профессии

Блогер Пучков назвал журналистов не сильно образованными и не очень умными

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, раскритиковал журналистов. Мнением о представителях этой профессии он поделился в разговоре с каналом Metametrica, видео доступно на Rutube.

По словам ведущего проекта, многие считают, что США и президент страны Дональд Трамп симпатизируют России, несмотря на то, что поддерживают Украину и ведут политику, которая во многом противоречит интересам Москвы. Он попросил Пучкова прокомментировать это предположение.

«Это говорят журналисты. Журналист — это существо, мягко говоря, не сильно образованное и не очень умное», — сказал Гоблин. По его мнению, представители прессы «говорят то, что им сказали говорить».

Блогер также усомнился в том, что США на самом деле испытывают симпатию к России.

Ранее журналистов раскритиковал блогер и дизайнер Артемий Лебедев. Он назвал сотрудников СМИ безграмотными кретинами и заявил, что многие из них не разбираются в том, о чем пишут.