12:15, 20 февраля 2026Интернет и СМИ

Гоблин назвал «не сильно образованными существами» представителей одной профессии

Маргарита Щигарева
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, раскритиковал журналистов. Мнением о представителях этой профессии он поделился в разговоре с каналом Metametrica, видео доступно на Rutube.

По словам ведущего проекта, многие считают, что США и президент страны Дональд Трамп симпатизируют России, несмотря на то, что поддерживают Украину и ведут политику, которая во многом противоречит интересам Москвы. Он попросил Пучкова прокомментировать это предположение.

«Это говорят журналисты. Журналист — это существо, мягко говоря, не сильно образованное и не очень умное», — сказал Гоблин. По его мнению, представители прессы «говорят то, что им сказали говорить».

Блогер также усомнился в том, что США на самом деле испытывают симпатию к России.

Ранее журналистов раскритиковал блогер и дизайнер Артемий Лебедев. Он назвал сотрудников СМИ безграмотными кретинами и заявил, что многие из них не разбираются в том, о чем пишут.

