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12:05, 4 июня 2026Путешествия

Россиянка устроилась на работу в Мексике и оказалась в трудовом рабстве

Mash: Жительница Санкт-Петербурга попала в трудовое рабство в Мексике
Алина Черненко

Фото: Raquel Cunha / Reuters

Жительница Санкт-Петербурга устроилась на работу в отель в Мексике и оказалась в трудовом рабстве — по мнению близких, ее удерживают в наркокартеле. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, в 2024 году Марию, которая много лет работала в гостиничном бизнесе, пригласили на должность менеджера в гостиницу PaLapas и предложили ей полугодовой контракт. Однако после трех месяцев работы россиянку выгнали на улицу без денег и вещей.

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С того момента Мария перестала выходить на связь. За два года она всего несколько раз поговорила с матерью, причем в присутствии посторонних людей. Мать девушки рассказала журналистам, что в 2024 году ее дочь жестоко избили — она показывала незаживающие раны на ногах и руках и пожаловалась, что осталась без жилья и без денег, ночевала на стройке или в ближайшей церкви.

Через некоторое время Марию, у которой были серьезные проблемы со здоровьем, нашли в мексиканском реабилитационном центре. Она может находиться там до 6 июня, дальше связь с ней может снова оборваться. Мать российской гражданки уже несколько лет просит дипломатов помочь ее дочери вернуться на родину.

Как пишет Telegram-канал, Мария — уже вторая жертва похищения в этой стране Латинской Америки. До этого члены картеля украли в Мехико несовершеннолетнюю россиянку. Есть подозрения, что ее могли изнасиловать, накачать наркотиками и перевозить в разные города, чтобы прятать от российских дипломатов.

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