«Лента.ру»: Россияне, путешествующие по Мексике, боятся за свою жизнь

Мексика традиционно привлекает туристов колоритом, памятниками архитектуры и роскошными курортами, но в последние годы страна все чаще появляется в криминальной хронике. Наркокартели, контролировавшие обширные территории, начали устраивать перестрелки даже в популярных курортных зонах, а жертвами бандитов все чаще становятся туристы. В начале 2026 года в сети появилось видео похищения юной инфлюенсерши в штате Синалоа у всех на глазах, а 20 апреля неизвестный открыл огонь по путешественникам у известных пирамид Теотиуакан, в результате чего погибла путешественница из Канады, пострадал россиянин. При этом власти Мексики утверждают, что общая статистика смертельных нападений становится лучше: за 2025 год число убийств в стране упало примерно на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее эксперты и консульства подчеркивают, что ситуация с безопасностью в Мексике остается переменчивой. Есть ли угроза для туристов в латиноамериканской стране и что рассказывают россияне, побывавшие там, — в материале «Ленты.ру».

Похищения, убийства и шантаж

По оценкам специалистов Global Guardian, Мексика входит в число стран с высоким уровнем рисков для туристов: деятельность наркокартелей проникает во многие слои общества, а конфликты банд происходят даже в прибрежных зонах.

В 2024-2026 годах в СМИ писали о нескольких громких случаях. В марте 2024-го в приграничном городе Рейноза неизвестные похитили москвичку Марию Ригович, а через несколько часов потребовали выкуп. Аналогичный случай произошел в январе 2025-го: там же была похищена семейная пара россиян с двумя детьми, которую освободили после выплаты требуемой суммы.

Оба инцидента закончились благополучно, однако так бывает не всегда. В июле 2024 года на пляже у отеля Riu Cancun вооруженные наемники на водных мотоциклах открыли огонь по наркоторговцам. Одна из пуль случайно попала в 12-летнего мальчика, отдыхавшего с семьей, в результате чего юный турист не выжил. Летом того же года двух американских туристок в Канкуне отравили неизвестным веществом. Пострадавших госпитализировали, а затем заставили выплачивать солидные счета за медицинскую помощь.

В январе 2026 года сеть потрясло видео похищения на глазах очевидцев популярной модели OnlyFans Николь Пардо в Кульякане.

Посреди дня девушку затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Но на следующее утро власти сообщили, что она жива и ее жизни ничего не угрожает

А вот инцидент с похищением 17-летней россиянки Кристины Романовой оказался куда более запутанным и трагическим. Как рассказали ее родители, девушку похитили представители наркокартеля еще в 2023 году. Они действовали под видом органов опеки. По словам родных, девочку удерживают в закрытом приюте и позже могут продать в рабство. При этом в Мексике ситуацию описывают иначе: по данным местных властей, несовершеннолетняя с 2023 года находится под опекой госструктур, а само дело связано с расследованием о возможной торговле людьми и насилии в семье.

Порой криминальные эпизоды случаются и в районе главных достопримечательностей Мексики. Так, 20 апреля 2026 года неизвестный мужчина начал стрелять в людей в археологической зоне Теотиуакан. Он забрался на вершину Пирамиды Луны, открыл огонь, а затем покончил с собой. В результате инцидента лишилась жизни канадская путешественница, еще шесть туристов пострадали. Среди них были канадцы, колумбийцы и гражданин России.

Туристы продолжают наводнять мексиканские курорты, несмотря на преступность

Казалось бы, после таких историй туристический поток должен был просесть, но нет: по данным UN Tourism, в первой половине 2025 года турпоток в Мексику вырос на 7 процентов — выше среднемирового показателя 5 процентов. Только за январь-октябрь того же года страну посетили 79,3 миллиона международных путешественников, а в октябре был зафиксирован рекордный для этого месяца показатель — 8,3 миллиона гостей.

У Мексики действительно есть несколько преимуществ, которые трудно побить конкурентам. Канкун и Ривьера-Майя — одни из самых развитых туристических локаций в мире: тысячи номеров категории «все включено», белый коралловый песок, прозрачное бирюзовое море, прямые рейсы из десятков городов. Для американца или канадца это три-четыре часа в самолете на отдых, который обойдется в полтора-два раза дешевле, чем Европа. Для европейцев и россиян — экзотика с руинами майя, колониальными городами и кухней, ставшей частью наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, важно учитывать, что большинство туристов едет в конкретные места, которые изолированы от опасных зон. Отельное побережье в Канкуне — это почти что остров, вытянутый вдоль берега моря, с собственной полицией и частной охраной. Для значительной части приезжих Мексика начинается и заканчивается внутри этого райского уголка, в то время как в других частях страны может твориться хаос и беспредел.

Поэтому говорить о безопасности всей страны в общем-то не имеет смысла — от региона к региону картина может меняться кардинально. Наиболее спокойными для туристов считаются Кинтана-Роо, то есть Канкун, Плайя-дель-Кармен, Тулум и Косумель, а также штат Нижняя Калифорния-Сур: Лос-Кабос, Ла-Пас, Оахака, Мерида и исторический центр Мехико. В этих местах тяжелых инцидентов с иностранными туристами значительно меньше, патрулирование плотнее, а туристическая экономика настолько доминирует, что любое происшествие бьет по ней слишком болезненно.

Пляжи Лос-Кабоса, по оценке аналитиков компании Global Guardian, в начале 2026 года оставались в числе наиболее безопасных курортных зон на всем тихоокеанском побережье

Принципиально иначе обстоит дело в нескольких штатах, где картельные войны давно вышли за рамки локальных стычек. Например, в Акапулько — когда-то одном из главных курортов страны — уровень насилия в последние годы остается катастрофическим. То же самое наблюдается в Синалоа, Колима, Тамаулипас и Герреро. Отдельную нишу занимают приграничные города — Тихуана, Сьюдад-Хуарес — с бесконечным насилием, связанным с наркотрафиком.

«Смогли бы вы жить там, где страшно каждый день?»

Россияне, отважившиеся на путешествие по всей Мексике, рассказывают, что иногда перемещаться по стране действительно тревожно. Например, блогерша Марина Ершова, которая путешествует с молодым человеком и регулярно транслирует свои поездки на платформе «Дзен», отметила, что постоянно испытывает страх в латиноамериканском государстве.

«С того момента, как мы сюда въехали на своей машине, я будто бы начала жить с фоновым шумом в голове. Он просто есть. Достаточно открыть новости в интернете, просто вбить "Мексика" — и понеслось. Ограбления, исчезновения, стрельба», — подчеркнула россиянка. Она добавила, что в их машину за время поездки уже залезали.

Ершова рассказала, что переживает не только за деньги, но также боится быть похищенной.

Звучит жестко, но это реальность, с которой мы сталкиваемся здесь не в новостях, а на улицах. Эти объявления с пропавшими людьми... их невозможно игнорировать. Они везде. Лица, имена. Бесконечные списки молодых людей. И мы прекрасно понимаем, что это не кино Марина Ершова автор блога о путешествиях на платформе «Дзен»

По ее словам, они часто съезжают с платных трасс, чтобы сэкономить и посмотреть на достопримечательности, и, как рассказывают местные, именно на этих дорогах происходят самые опасные инциденты. Например, неизвестные могут остановить автомобиль, высадить людей и забрать транспорт.

Другие туристы на форумах и в отзывах отмечают, что даже те регионы, которые некогда считались безобидными, теперь представляют опасность. Например, на Tripadvisor пользователи прямо пишут, что Тулум стал очередной «кормушкой картелей» из-за того, что туда пришли большие деньги. Другой комментатор заметил, что вероятность мелкого воровства, мошенничества или вымогательства куда выше, чем вероятность громкой перестрелки, но сама вероятность насилия против туристов не равна нулю.

На Reddit тем, кто собирается арендовать автомобиль, советуют не ездить ночью и иметь при себе наличные на случай вымогательства со стороны преступников. Марина Ершова подтверждает, что ночевать в машине действительно страшно. «Любой звук начинает казаться подозрительным. Где-то проехала машина — уже насторожилась. Кто-то хлопнул дверью — уже проснулась», — делится она.

Ехать в Мексику или нет?

Чаще всего в таких публикациях речь все же идет именно об опасных и неблагополучных регионах Мексики, нежели о туристических курортах. Поэтому безусловно ехать отдыхать в Мексику сейчас можно, но важно учитывать все риски. Прежде всего, тревел-эксперты советуют прилетать в крупный аэропорт и заказывать трансфер от отеля или через проверенный сервис. Кроме того, исключить самостоятельные перемещения ночью и стараться минимизировать знакомства с местными, особенно в темное время в сомнительных заведениях.

Для россиян к рискам также добавляется сложная логистика. В конце 2025 года туристическая отрасль прямо называла отсутствие прямых рейсов между Россией и Мексикой главным препятствием: добираться приходится дольше, дороже и через третьи страны. А это значит, что любой внезапный перенос рейса или региональная вспышка насилия бьют по поездке сильнее.

Поэтому пляжный отпуск в Мексике лучше всего планировать в классических курортных зонах. Как показывает повестка, наркокартели обычно не охотятся за простыми туристами, однако если они оказываются в небезопасных районах, они могут стать случайными жертвами перестрелок или быть похищены ради выкупа.