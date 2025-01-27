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17:51, 27 января 2025Путешествия

Раскрыта судьба похищенной в Мексике российской семьи с двумя детьми

aif.ru: Похищенную в Мексике семью россиян Алтынцевых освободили
Алина Черненко

Фото: Henry Romero / Reuters

В Мексике освободили похищенную ранее семейную пару Татьяну и Даниила Алтынцевых и их двух детей. Судьбу россиян в беседе с aif.ru раскрыли друзья туристов.

По данным издания, супруги Алтынцевы и две их дочери отправились в путешествие по Южной Америке. Сначала они побывали на Кубе, потом прибыли в Мексику. Россияне планировали посетить крайне опасный для туристов город Рейноса, где в 2009 году обнаружили самый большой за всю историю Мексики подпольный склад оружия.

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По приезде в Рейносу пара перестала выходить на связь. Вскоре неизвестные написали с мексиканского номера их родственнице, живущей в США, и потребовали у нее 7,6 тысячи долларов. По словам бывшей коллеги Даниила Татьяны Высокой, после получения выкупа Алтынцевых отпустили на свободу. Пока они все еще находятся в Мексике.

Это не первый случай похищения россиян в латиноамериканской стране. В марте 2024 года 23-летнюю москвичку Марию Ригович взяли в заложники члены местного картеля и потребовали у ее мужа выкуп в долларах за «проезд по их земле».

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