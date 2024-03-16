Российскую туристку похитили в Мексике и потребовали выкуп с ее мужа в долларах

Shot: россиянку похитили в Мексике и потребовали с ее мужа 2,4 тысячи долларов

Российская туристка сообщила о своем похищении в Мексике. Женщину взяли в заложники члены местного картеля и потребовали с ее мужа выкуп в долларах за «проезд по их земле», об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 23-летняя похищенная отправилась в путешествие по странам Латинской Америки около трех недель назад. Женщина остановилась у местной семьи в Монтеррее, с которой в четверг, 14 марта, поехала в Рейнос на автомобиле. Около 11 часов вечера туристка отправила супругу сообщение и рассказала, что их преследуют вооруженные мексиканцы из местного картеля, а спустя три часа с ее телефона пришло требование о выкупе в 1,5 тысячи долларов.

Мужчина перевел деньги на указанную карту, после чего у него запросили еще 900 долларов, которые он также отправил. Где именно сейчас находится похищенная, супруг не знает. В разговоре с Shot он пояснил, что члены картеля похитили не только россиянку, но и автомобиль семьи. Машину уже спустя сутки нашли брошенной где-то в округе, а туристку до сих пор ищут.

Ранее житель Малайзии похитил китайскую туристку и подверг ее физическому насилию. Злоумышленник попался полиции, когда пострадавшая сбежала от него.