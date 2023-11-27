Мужчина похитил и подверг насилию туристку и попался полиции

В Малайзии мужчина похитил китайскую туристку и попался полиции после ее побега

Житель Малайзии похитил китайскую туристку, подверг ее физическому насилию и попался полиции, когда пострадавшая сбежала. Об этом сообщает Inquirer.net.

Уточняется, что 30-летний преступник Кевин Ко Тан (Kevin Co Tan) познакомился с путешественницей в казино отеля и предложил перебраться в другое игровое заведения. Вместо этого он отвез девушку в номер отеля, где избил. Вскоре пострадавшая сбежала и обратилась в полицию.

Туристка рассказала правоохранителям, что мужчина потребовал от нее денег, забрал ее личные вещи, в том числе iPhone 14 и наручные часы. Полиция задержала Тана, обвинив его в похищении и грабеже.

Ранее сообщалось, что сотрудник таможни Гонконга изнасиловал пьяную туристку из Швеции. Нарушителя удалось взять под стражу, максимальное наказание по предъявляемому ему обвинению — пожизненный тюремный срок.

