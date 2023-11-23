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05:30, 23 ноября 2023Путешествия

Таможенник изнасиловал пьяную туристку и пошел под суд

The Standard: сотрудник таможни Гонконга пошел под суд за изнасилование туристки

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Сотрудник таможни Гонконга изнасиловал пьяную туристку из Швеции и пошел под суд. Подробностями истории делится издание The Standard.

Инцидент произошел в пятницу, 17 ноября. Путешественница из Швеции пожаловалась в полицию на местного жителя, который рано утром отвез ее в отель Ming Court, где надругался над ней. Уточняется, что в момент изнасилования девушка была в состоянии алкогольного опьянения.

На следующий день правоохранители задержали 28-летнего таможенника Ли Кин-она. Мужчину взяли под стражу, причем суд отклонил его ходатайство об освобождении под залог.

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Следователи запросили восьминедельный срок на раскрытие дела. За это время они изучат записи с камер видеонаблюдения, найдут и опросят других свидетелей, а также проведут судебно-медицинскую экспертизу и проверят мобильный телефон подозреваемого.

В итоге судья отложил разбирательство до 15 января. Как пишет источник, максимальное наказание по статье об изнасиловании — пожизненный тюремный срок.

Ранее сообщалось, что в Индии стюардесса частного джета обвинила начальника в насилии, однако полиция и суд проигнорировали ее жалобу. Адвокат пострадавшей предполагает, что правоохранители могут быть в сговоре со злоумышленником.

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      Мария Борисова
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