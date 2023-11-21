Стюардесса обвинила начальника в насилии и была проигнорирована полицией и судом

В Индии стюардесса частного джета обвинила начальника в насилии, но полиция и суд проигнорировали ее жалобу. Подробностями произошедшего делится издание The Times of India.

По данным источника, 27-летняя бортпроводница переехала из Болгарии в Индию по приглашению местной фармацевтической компании в ноябре 2022 года. Сначала она жила на предприятии и была стюардессой главного управляющего директора.

В феврале 2023-го начальник перевел девушку в личные помощницы, после чего изнасиловал. Пострадавшая обратилась в полицию, но там ее заявление не рассмотрели. Позже она пожаловалась в местный мировой суд, который тоже отклонил иск. Тем временем в арбитражном суде заявили, что девушка подала несколько жалоб, но не явилась для записи показаний, поэтому разбирательство прекратили.

Адвокат пострадавшей считает, что правоохранители прикрывают бизнесмена. Чтобы доказать это, он запросил записи с камер видеонаблюдения из полицейского участка. Пострадавшая обратилась в октябре в суд высшей инстанции.

Ранее сообщалось, что в Австралии мужчине предъявили обвинение за изнасилование туристки спустя 16 лет после преступления. Найти виновного помог анализ ДНК.