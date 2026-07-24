Каллас пожаловалась на неприятный сюрприз от США

Reuters: Евросоюз потребует от США разъяснений по поводу новых пошлин

Европейский союз (ЕС) потребует от США разъяснений по поводу новых пошлин. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, передает Reuters.

Она отметила, что введение Вашингтоном тарифов стало полной неожиданностью для Брюсселя.

«У нас была сделка с Америкой, и мы этой сделку соблюдали... Поэтому несоблюдение этой сделки стало неприятным сюрпризом», — сказала Каллас.

Она также назвала необоснованным утверждение о наличии слабых мест в законодательстве ЕС в сфере предотвращения принудительного труда.

Ранее в офисе торгового представителя США Джеймисона Грира сообщили о введении торговых пошлин в размере от 10 процентов до 12,5 процентов в отношении 60 стран, в том числе входящих в состав ЕС, из-за их неспособности обеспечить запрет на принудительный труд. Они вступили в силу 24 июля в 07:00 по московскому времени.