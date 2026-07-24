Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:14, 24 июля 2026 (обновлено: 08:16, 24 июля 2026)Мир

В США сделали неутешительный для Киева прогноз по ракетам для Patriot

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украина никогда не сможет производить ракеты для Patriot
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Украина никогда не сможет запустить производство ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Такой прогноз в разговоре с РИА Новости сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Никогда. Это невозможно», — заявил он. Собеседник агентства объяснил, что Киеву не собрать все нужные комплектующие. Кроме того, для них необходимы редкоземельные металлы.

Джонсон также указал, что в Соединенных Штатах компоненты для данных ракет производят около 40 подрядчиков.

Ранее украинский аналитик и экономист Алексей Кущ назвал планы производства ракет Patriot маркетинговым ходом. Он указал на отсутствие необходимой инфраструктуры. «Это такие же заявления, как и заявление Rheinmetall о строительстве завода по производству танков на Украине и заявление Baykar о строительстве завода по производству беспилотников. Мы пока не видим этих заводов, у нас их нет», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Минобороны сделало заявление после массированной атаки ВСУ на склады в Ленобласти
    Тараканы опустошили столовую крупнейшей военной базы США
    Нового главкома ВСУ сочли угрозой для Зеленского
    Раскрыта тайная военная помощь Ирана союзникам на Ближнем Востоке
    США потребовали объяснений от Малайзии за отказ признавать Израиль
    Число регистраций похоронных компаний в России взлетело
    США обложили пошлинами десятки стран
    Россиянам назвали важные правила хранения кофе
    Россиянам назвали способы снизить риск развития рака
    В США сделали неутешительный для Киева прогноз по ракетам для Patriot
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok