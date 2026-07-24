В США сделали неутешительный для Киева прогноз по ракетам для Patriot

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украина никогда не сможет производить ракеты для Patriot

Украина никогда не сможет запустить производство ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Такой прогноз в разговоре с РИА Новости сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Никогда. Это невозможно», — заявил он. Собеседник агентства объяснил, что Киеву не собрать все нужные комплектующие. Кроме того, для них необходимы редкоземельные металлы.

Джонсон также указал, что в Соединенных Штатах компоненты для данных ракет производят около 40 подрядчиков.

Ранее украинский аналитик и экономист Алексей Кущ назвал планы производства ракет Patriot маркетинговым ходом. Он указал на отсутствие необходимой инфраструктуры. «Это такие же заявления, как и заявление Rheinmetall о строительстве завода по производству танков на Украине и заявление Baykar о строительстве завода по производству беспилотников. Мы пока не видим этих заводов, у нас их нет», — отметил он.