На Украине скептически высказались о лицензии на производство ракет Patriot

Заявления о производстве ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украине являются маркетинговым ходом. Так скептически о возможном производстве Киевом снарядов после передачи США лицензии на ракеты высказался украинский аналитик и экономист Алексей Кущ, его слова приводит РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что США выдадут Украине лицензию на производство зенитно-ракетного комплекса Patriot. Американский лидер отмечал, что речь идет не о поставке готовых комплексов, а о передаче технологий и права на их производство.
По словам Куща, за этими заявлениями пока ничего не стоит, как и в ситуации с другими обещаниями Запада — о строительстве завода дронов и танков. Какие-либо выводы о производстве он назвал преждевременными.
Это такие же заявления, как и заявление Rheinmetall о строительстве завода по производству танков на Украине и заявление Baykar о строительстве завода по производству беспилотников. Мы пока не видим этих заводов, у нас их нет
Он отметил, что производство таких ракет потребует строительства защищенной инфраструктуры.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что шансы Украины наладить собственное производство ЗРК Patriot крайне малы и в лучшем случае на это потребуется 10-15 лет.