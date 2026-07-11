На Украине скептически высказались о лицензии на производство ракет Patriot

Экономист Кущ назвал маркетинговым ходом заявления о производстве ракет Patriot на Украине

Заявления о производстве ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украине являются маркетинговым ходом. Так скептически о возможном производстве Киевом снарядов после передачи США лицензии на ракеты высказался украинский аналитик и экономист Алексей Кущ, его слова приводит РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что США выдадут Украине лицензию на производство зенитно-ракетного комплекса Patriot. Американский лидер отмечал, что речь идет не о поставке готовых комплексов, а о передаче технологий и права на их производство.

По словам Куща, за этими заявлениями пока ничего не стоит, как и в ситуации с другими обещаниями Запада — о строительстве завода дронов и танков. Какие-либо выводы о производстве он назвал преждевременными.

Это такие же заявления, как и заявление Rheinmetall о строительстве завода по производству танков на Украине и заявление Baykar о строительстве завода по производству беспилотников. Мы пока не видим этих заводов, у нас их нет Алексей Кущ украинский аналитик и экономист

Он отметил, что производство таких ракет потребует строительства защищенной инфраструктуры.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что шансы Украины наладить собственное производство ЗРК Patriot крайне малы и в лучшем случае на это потребуется 10-15 лет.